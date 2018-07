Cinema: Ralph spacca internet, tra gag e darknet

MILANO, 4 LUG - Dopo aver salvato i videogame dall'oblio dell'arcade, Ralph si confronta con le possibilità e le minacce del web in 'Ralph spacca internet: Ralph Spaccatutto 2'. Il produttore Clark Spencer ha presentato oggi a Milano alcune scene inedite del film, nelle sale dal 22 novembre, come un buffo ritrovo di tutte le principesse Disney e interazioni con gli algoritmi e i tool web personificati. "Nel primo film abbiamo fantasticato su 'come funzionano' i videogame, questo è il 'dietro le quinte' della rete", spiega Spencer. Internet appare anche come ambiente potenzialmente tossico, ad esempio nelle sezioni dei commenti: "Abbiamo voluto esaminare le caratteristiche positive e negative della rete, fino alla famigerata darknet. Ralph si autodefinisce sempre in base all'opinione che gli altri hanno di lui: qui invitiamo genitori e figli a parlare di come ci si percepisce in rete".