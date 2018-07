Genoa: domani il pre-raduno

GENOVA, 4 LUG - Vacanze finite per i giocatori del Genoa che si ritroveranno domani sera presso il Tower Hotel all'aeroporto Cristoforo Colombo per il pre-raduno. I giocatori convocati per l'occasione sosterranno test atletici e visite mediche venerdì e sabato e lunedì partiranno per il ritiro austriaco di Neustift. Non tutti gli elementi della rosa sono stati convocati per questa due giorni di test: saranno sicuramente assenti Oscar Hiljemark e Diego Laxalt che si sono guadagnati l'accesso ai quarti di finale del Mondiale in Russia con le rispettive nazionali. Ci sarà invece Alessandro Russo, portiere della nazionale Under 17 promosso nel gruppo dei portieri della prima squadra.