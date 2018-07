Bimbo cade da scale, ora è in ospedale

CAGLIARI, 4 LUG - Un bambino di due anni è stato trasportato con l'elisoccorso regionale all'ospedale Brotzu di Cagliari a seguito di un incidente domestico avvenuto ad Arbus, nel Medio Campidano. Il piccolo è caduto dalle scale all'interno dell'abitazione di famiglia, battendo la testa. I familiari hanno immediatamente fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e, successivamente, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza che ha trasportato il bambino in ospedale a Cagliari per un sospetto trauma cranico. Le sue condizioni non sono gravi, il trasporto è stato deciso in via precauzionale.