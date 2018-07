Migranti: Saviano, governo finanzia torturatori

ROMA, 4 LUG - "Toninelli, si concentri: finanziare la Guardia costiera libica, che secondo l'Unhcr coincide con i trafficanti di esseri umani, significa fomentare il traffico e non fermarlo. Significa finanziare torturatori. Da me non avrete nessun aiuto: non sarò mai vostro complice". Così Roberto Saviano in un Tweet rivolto al ministro Danilo Toninelli dopo le accuse rivolte dallo scrittore al governo italiano sulla responsabilità degli ultimi annegamenti nel Mediterraneo.