Copasir: Meloni, gravissimo se Quirinale decide presidenze

ROMA, 4 LUG - "Non è ancora arrivato alcun segnale dal Quirinale, attendo fiduciosa questa importantissima smentita. Sarebbe gravissimo se Mattarella avesse convocato i presidenti della Camere per stabilire a chi affidare la guida delle Commissioni parlamentari di garanzia. Non ci credo, se fosse vero sarebbe assolutamente inaudito". Così Giorgia Meloni ai cronisti alla Camera torna su indiscrezioni di stampa su un presunto veto del Colle a Fratelli d'Italia per la guida del Copasir (Comitato sui servizi segreti). "Non è nelle prerogative del Quirinale decidere chi sia maggioranza e opposizione", ha detto la presidente di Fdi, partito che rivendica la guida di uno degli organismi di garanzia, Copasir o Commissione di Vigilanza Rai.