Lautaro Martinez, non vedo ora iniziare

MILANO, 4 LUG - "Sono pronto. Sono molto felice, abbiamo lavorato tanto per essere qui. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e non vedo l'ora di iniziare!. Sono le prime parole, a Inter Tv, di Lautaro Martinez, nuovo acquisto del club nerazzurro." Aspetto - aggiunge Martinez - di adattarmi velocemente a un nuovo tipo di calcio per me. È molto diverso dal calcio argentino, ma credo che la Serie A sarà molto importante per continuare a migliorare e aggiungere altre qualità al mio gioco. Voglio conoscere i miei nuovi compagni e l'allenatore. Poi vedrò cosa mi chiede di fare in campo, cercherò di dare sempre il meglio". Martinez rivela gli insegnamenti ricevuti da Milito: "Ho condiviso lo spogliatoio con lui al Racing. Mi ha detto tantissime volte cosa significa vestire la maglia di un club come l'Inter. Ho parlato di questo anche con Zanetti. Voglio seguire le loro orme, hanno lasciato un segno importante in un grandissimo club. Spero che questa stagione finiremo in alto come merita questo club".