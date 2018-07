Matuidi, Ronaldo? sarebbe fantastico

TORINO, 4 LUG - L'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus "sarebbe bello, fantastico per il club". Dal ritiro della Francia ai Mondiali in Russia, Blaise Matuidi non nasconde la soddisfazione nel caso la "suggestione" CR7 - come l'ha definita la Juventus - diventasse realtà. "Ne ho sentito parlare, ma per il momento è solo una voce - ha detto il centrocampista bianconero in conferenza stampa nel ritiro della Francia -. Sarebbe bello avere uno dei migliori giocatori al mondo alla Juventus, ma oggi sono con la Francia e abbiamo altre cose a cui pensare". Ovvio che il riferimento sia alla sfida di venerdì contro l'Uruguay, in cui Matuidi non giocherà perché squalificato. La Celeste sarà condizionata dalla probabile assenza di Cavani? "La verità è che la nazionale dell'Uruguay non è la stessa senza di lui - ha risposto Matuidi -. Lui e io abbiamo giocato insieme nel Psg per molto tempo e so quanto vale. In campo è uno molto generoso, che dà tutto e sono certo che qui farà tutto ciò che è possibile per poter scendere in campo".