Polonia: Morawiecki, rafforzato indipendenza dei giudici

STRASBURGO, 4 LUG - "Noi abbiamo rafforzato l'obiettività e l'indipendenza dei giudici, quindi prima di parlare guardate più da vicino quello che accade da noi. Oggi i giudici sono molto più indipendenti". Lo ha detto il premier polacco Mateusz Morawiecki alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo replicando alle domande degli europarlamentari. "La Polonia è una Paese orgoglioso. Quindi non siate paternalistici, noi sappiamo perfettamente come gestire le nostre istituzioni e grazie al cambiamento delle istituzioni fiscali abbiamo la migliore situazione economica degli ultimi 30 anni, con il debito ed il deficit più basso, la disoccupazione più bassa e una delle più forti crescite del pil". Il premier polacco ha infine sottolineato che "la democrazia in Polonia non è mai stata così viva" ed i "diritti dei cittadini e dei media sono eterogenei e plurali" e la maggioranza dei media sono "critici nei confronti del governo"