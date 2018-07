Boomdabash + Bertè tormentone reggae Non ti dico no

ROMA, 4 LUG - E' partita la sfida per il tormentone estivo 2019 e intanto, almeno per le classifiche radio (airplay) al top c'è la strana accoppiata Boomdabash e Loredana Bertè. La band salentina, con solarità ed energia contagiosa, insieme alla voce rock evergreen della Bertè riedita un successo E la luna bussò per Non ti dico no, un singolo ballabile e canticchiabile, perfetto per la colonna sonora dell'estate. Dopo sette settimane dall'uscita a inizio luglio è ancora al 1 posto della classifica airplay radio, risultando il brano più trasmesso dalle emittenti italiane nonché uno dei principali tormentoni. Ed è già disco d'oro. Non ti dico no indubbiamente rievoca il sound di uno dei successi storici della grande Bertè: era il 1979 e Loredana forse all'apice della sua potenza vocale imponeva in Italia i ritmi reggae di Bob Marley con una canzone scritta da Mario Lavezzi, Oscar Avogadro e Daniele Pace. Storicamente è il primo primo pezzo reggae mai pubblicato in Italia.