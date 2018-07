Ministro Fraccaro, "lavoriamo per referendum propositivo"

ROMA, 04 LUG - "Sarà una legislatura costituente per favorire come non mai la partecipazione. Abbiamo obiettivi ambiziosi: primo, introdurremo il referendum propositivo e ci lavoriamo a partire da quest'anno. Secondo, renderemo effettivo ed efficace il referendum abrogativo, abolendo il quorum". Lo ha annunciato il ministro per la democrazia diretta Riccardo Fraccaro (M5S) nel corso di una conferenza stampa insieme alla sindaca di Roma Virginia Raggi. "C'è la volontà di fare in modo che le iniziative popolari siano discusse obbligatoriamente in parlamento", ha detto Fraccaro.