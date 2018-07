Renzi,"Lega deve 48 mln a cittadini,Salvini dia spiegazioni'

ROMA, 4 LUG - "La Lega Nord deve 48 milioni di euro ai cittadini italiani. Lo dice una sentenza, lo dicono i giudici non lo dice un senatore del partito democratico". Così Matteo Renzi in una diretta Facebook. "Questo grande richiamo all'onestà - incalza l'ex premier - sembra venire meno. Avevano promesso che sarebbero venuti in parlamento a riferire. Stiamo aspettando che il ministro Salvini venga a raccontare che fine hanno fatto i soldi della Lega. Nel frattempo che è impegnato a chiudere i porti bisognerebbe che aprisse il portafoglio perché quei soldi non sono della Lega sono dei cittadini".