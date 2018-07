Siria: Mosca, chiedere ritiro Iran è approccio irreale

MOSCA, 4 LUG - Chiedere all'Iran di abbandonare il teatro siriano è un approccio "semplicistico" e alquanto "irreale". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, citato da Interfax. L'influenza iraniana "è stata proiettata non solo sulla Siria ma anche sull'intera regione: è stato detto che l'Iran dovrebbe ritirarsi da ogni luogo e rinchiudersi entro i suoi confini e quindi la pace arriverebbe ovunque. E' chiaro che questo è assolutamente irrealistico", ha detto Lavrov. "I problemi della regione non possono essere risolti senza il coinvolgimento dei paesi chiave, tra cui l'Iran, ma anche Arabia Saudita, Giordania, Egitto e molti altri". "La questione dell'Iran viene affrontata dai media occidentali in un modo estremamente semplicistico, per osservatori e ascoltatori non molto sofisticati: l'Iran se ne deve andare e poi tutto andrà a posto", ha detto Lavrov nella conferenza stampa in seguito ai negoziati con il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi.