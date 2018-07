Olimpiadi 2026: Appendino, modello Torino è il migliore

TORINO, 4 LUG - "Un dossier Torino-Milano non esiste perché ciascuno giustamente propone il suo territorio e il suo modello è sono certa che il nostro sia il migliore". A dirlo la sindaca di Torino Chiara Appendino alla presentazione del pre dossier di candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. Secondo Appendino "non si deve decidere in base a logiche politiche ma in base ad analisi oggettive della credibilità dei dossier, dei costi-benefici, delle ricadute. Sono certa che così sarà". Quanto alle critiche, in alcuni casi molto dure, arrivate alla candidatura olimpica dalla sua maggioranza, Appendino precisa: "Non ho chiesto l'epurazione di nessuno del gruppo consiliare. Credo che il territorio si sia espresso sulla volontà di procedere. Ci sono delle preoccupazioni legittime e la responsabilità di un amministratore è creare consenso attorno a una proposta. Continueremo a lavorare affinché i punti più difficili possano essere superati". Il pre dossier prevede un budget di poco oltre i 2 miliardi di euro.