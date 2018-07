Malaysia: cauzione da 250mila dollari per l'ex premier

(ANSA-AP) - KUALA LUMPUR, 4 LUG - Il giudice ha disposto una cauzione di 250mila dollari per l'ex premier della Malaysia Najib Razak, incriminato oggi tra le altre cose per corruzione in relazione ad uno scandalo sull'utilizzo del fondo sovrano. La pubblica accusa aveva chiesto una cauzione da un milione di dollari. Razak dovrà restituire i suoi due passaporti diplomatici. L'ex premier si è dichiarato non colpevole per tutti i capi d'accusa ed ha chiesto il processo, per accertare la sua estraneità ai fatti, durante l'udienza all'Alta Corte a Kuala Lumpur. (ANSA-AP)