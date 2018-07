Stallo su bicamerali, opposizioni per rinvio

ROMA, 4 LUG - Ancora stallo per la scelta delle presidenze delle commissioni bicamerali. Al centro del braccio di ferro la guida della Vigilanza e del Copasir. A testimoniare il fatto che tra i partiti non sia stato raggiunto ancora un accordo ci sarebbe la richiesta, a quanto si apprende, di un ulteriore rinvio delle convocazioni delle commissioni, richiesta che oggi le opposizioni farebbero nel corso della riunione dei capigruppo del Senato convocata per le 15.30.