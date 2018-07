Ania: da spread forte rischio rendimenti 20 mln clienti

ROMA, 04 LUG - "Il forte rischio che un sensibile allargamento dello spread comporta nel breve termine sui bilanci delle compagnie di assicurazione e che, nel caso di persistenza, inevitabilmente è destinato a riflettersi sui rendimenti corrisposti ai nostri 20 milioni di clienti". A sottolinearlo è la presidente dell'Ania, Maria Bianca Farina, ricordando all'assemblea annuale che "larga parte del risparmio assicurativo ha sostenuto il debito pubblico". Parlando poi dei prezzi dell'rc auto, Farina ha detto che "sono scesi nell'anno del 2,5% e del 27% in 5 anni". In quest'ambito c'è "la necessità di semplificare il quadro delle regole, chiarendo limiti e criteri con cui le compagnie possono utilizzare le informazioni sulla clientela in loro possesso" - ha spiegato Farina - "si tratta di trovare un giusto equilibrio tra la riservatezza del cliente e l'uso delle informazioni utili a rendere un servizio a suo vantaggio".(ANSA).