Isis, ucciso in Siria figlio al-Baghdadi

BEIRUT, 4 LUG - L'Isis ha affermato che il figlio del suo leader, Abu Bakr al-Baghdadi, è stato ucciso in Siria in combattimento contro le truppe governative di Damasco. L'annuncio è apparso sull'agenzia dello Stato islamico, che mostra una foto del giovane, con in mano un fucile, e lo identifica come Huthaifa al-Badri. Non viene precisato quando sia stato ucciso, ma solo che era un 'combattente d'elite', caduto mentre difendeva una centrale elettrica dall'attacco di truppe siriane e russe in provincia di Homs.