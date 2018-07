Polonia: Corte Suprema, proteste a Varsavia e in altre città

VARSAVIA, 3 LUG - Proteste antigovernative sono scoppiate a Varsavia e in diverse altre città polacche in difesa della Costituzione, dell'autonomia della magistratura e per la legalità. Migliaia di persone si sono raccolte davanti alla sede della Corte Suprema gridando 'Tribunali liberi' e 'Abbasso la dittatura'. Proteste si sono avute anche a Gdansk, Krakow, Lodz, Katowice e Wroclaw. A scatenare le proteste è stata una recente legge che obbliga i giudici di più di 65 anni a dimettersi, norma già contestata dalla Commissione europea che ha aperto per questo una procedura di infrazione contro la Polonia, e che di fatto costringerebbe a lasciare il proprio ruolo circa un terzo dei giudiCi della Corte Suprema. e la stessa prima presidente della Corte, Malgorzata Gersdorf. Il governo sostiene di voler rendere in questo modo i tribunali più democratici e i giudici più responsabili verso gli elettori. Gli oppositori ritengono invece che il partito al potere stia distruggendo l'ordine democratico.