Giovane denuncia, aggredito perché gay

FIRENZE, 3 LUG - Aggredito ieri mattina in via dei Pepi, nel centro di Firenze, e anche offeso e spinto a terra perché "gay e di sinistra". La vittima, che ha riportato diversi lividi a seguito della caduta, ha denunciato l'episodio scrivendone in un post sul suo profilo Facebook. Secondo il suo racconto, in tre o quattro persone lo avrebbero seguito e poi insultato in strada, una via del centro storico, chiamandolo "frocio" e "brutta zecca". Poi gli aggressori, che il giovane dice di non aver mai visto, sono passati ai fatti. Uno di loro si sarebbe avvicinato e lo avrebbe colpito facendogli perdere l'equilibrio. "Questo - gli avrebbe detto - è solo un avvertimento". Il giovane ha pubblicato su Fb anche le foto delle contusioni riportate. Sempre secondo quanto denunciato sul social network, sarebbe stato preso di mira a causa del suo abbigliamento, "una maglietta con la stella e una borsa di cotone con bandiera libertaria".