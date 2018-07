Thailandia: ministro, far uscire ragazzi da grotta in fretta

MAE SAI (THAILANDIA), 3 LUG - L'evacuazione dei 13 thailandesi trovati vivi nella grotta Tham Luang "deve avvenire prima che l'acqua si alzi di nuovo", e nuove piogge intense sono previste da domani. Lo ha dichiarato a Bangkok il ministro dell'interno Anupong Paochinda, mentre i 12 ragazzini e il loro allenatore sono stati riforniti con cibo ricco di elementi nutritivi e bevande ricostituenti. Secondo Anupong, le squadre di soccorso stanno cercando di drenare più acqua possibile da alcune caverne allagate, per minimizzare il bisogno di immergersi per ragazzi che non sanno neanche nuotare e sono per di più debilitati dall'estenuante attesa senza contatti con il mondo esterno. Al campo base della grotta, vicino al confine con la Birmania all'estremo nord della Thailandia, una decisione ufficiale sul piano di azione non è stata ancora comunicata. L'esercito ha detto che potrebbe volerci molto tempo per portarli in salvo. Secondo gli esperti, avendo acqua a disposizione, non sarebbero in pericolo di vita.