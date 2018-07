Temporale con 3300 fulmini in Alto Adige

BOLZANO, 03 LUG - Violenti temporali accompagnati da grandine, forti raffiche di vento e fulmini, si sono abbattuti su Bolzano e su diverse zone dell'Alto Adige. I venti, come riferisce il meteorologo della Provincia, Dieter Peterlin, hanno raggiunto i 77 km/h di velocità a Merano, i 66 km/h a Marleno ed i 57 km/h a Gargazzone. In tutta la provincia si stima che siano caduti 3.300 fulmini. Il maltempo ha comportato un superlavoro per i vigili del fuoco del corpo permanente e volontari che, solo nel capoluogo hanno ricevuto oltre cinquanta richieste ed effettuato trentacinque interventi, tra l'altro anche nel cantiere e nel garage sotterraneo dell'ospedale di Bolzano. Un albero è caduto su una ciclabile in Via Volta ed un sottopassaggio ai Piani di Bolzano è stato chiuso perché intransitabile per l'acqua. Non si segnalano danni alle persone, nemmeno a causa di un secondo albero caduto su un'automobile a Merano dove pure, come a Laives ed in Bassa Atesina, sono stati effettuati diversi interventi.