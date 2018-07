Consiglio Lombardo, censire campi rom

MILANO, 3 LUG - Via libera dal Consiglio regionale della Lombardia a una mozione che impegna la Giunta ad attuare un censimento dei residenti e degli insediamenti rom presenti sul territorio della Regione e la chiusura dei campi irregolari. Il documento, presentato dal consigliere Silvia Sardone (unica firmataria) di Forza Italia, è stato approvato con 39 voti favorevoli, 31 contrari e un astenuto (i consiglieri del gruppo Civici europei non hanno partecipato al voto). Il voto, su richiesta della consigliera Carmela Rozza del Pd e di altri consiglieri di minoranza, si è svolto con modalità segreta. La mozione prevede anche di monitorare la frequenza scolastica obbligatoria dei minori presenti nei campi e di avviare un'indagine per capire l'entità delle risorse economiche impiegate per la gestione dei campi regolari.