Palio Siena: fantino Chiocciola grave

SIENA, 3 LUG - Il fantino della Chiocciola Elias Mannucci, detto Turbine, è ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita, al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena dopo la caduta durante il Palio corso ieri. E' quanto indicato dal report del 118 secondo cui il fantino avrebbe riportato un politrauma finendo sul tufo dopo essere stato disarcionato da cavallo alla prima curva di San Martino insieme ai fantini di Nicchio e Valdimontone, Trecciolino e Gingillo. Mentre gli altri due si sono rialzati immediatamente, Turbine è rimasto a terra ed è stato necessario l'intervento dei sanitari e il trasferimento in codice rosso al pronto soccorso.