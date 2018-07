Migranti: Salvini, l'11 vedrò Seehofer

ROMA, 3 LUG - Primo incontro bilaterale Italia-Germania l'11 luglio, vigilia del vertice di Innsbruck dei ministri dell'Interno Ue. Lo hanno deciso i ministri Matteo Salvini e Horst Seehofer in una "cordiale e costruttiva telefonata". "Abbiamo discusso - ha detto Salvini - di soluzioni condivise per il contrasto dell'immigrazione clandestina anche tra un paese e l'altro dell'Ue e la protezione delle frontiere esterne dell'Europa. L'appuntamento sarà l'occasione anche per predisporre una proposta comune contro il terrorismo e per rafforzare la sicurezza interna".