Migranti: Juncker, accordo Berlino conforme a diritto Ue

STRASBURGO, 3 LUG - "Non abbiamo ancora studiato nel dettaglio la proposta tra la Cdu e la Csu e lo abbiamo chiesto al servizio legale della Commissione, ma a prima vista penso che sia conforme al diritto comunitario ma quello che comporta per gli altri non è visibile o prevedibile adesso. Dopo la conferenza stampa in una riunione del Collegio prenderemo una posizione". Così il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker a chi gli chiedeva di dare una valutazione della decisioni presa dal governo tedesco sui migranti.