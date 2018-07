Stadio Roma: Parnasi chiede annullamento ordinanza cautelare

ROMA, 3 LUG -Verrà discusso il prossimo 11 luglio il ricorso presentato in Cassazione dai difensori di Luca Parnasi, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sullo stadio della Roma, per chiedere l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare del 13 giugno scorso per carenza di motivazioni. Intanto è attesa a breve la decisione del gip sulla istanza di scarcerazione avanzata venerdì dagli avvocati Emilio Ricci e Giorgio Tamburrini. Sulla istanza la Procura ha espresso parere favorevole alla luce dell'interrogatorio, durato complessivamente 11 ore, durante il quale Parnasi ha fatto ammissioni anche sulla dazione di denaro ai partiti e ad organizzazioni ad essi vicini.