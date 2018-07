Editoria: Riffeser Monti nuovo presidente della Fieg

ROMA, 3 LUG - Andrea Riffeser Monti è stato eletto per acclamazione in assemblea presidente della Fieg (Federazione italiana editori giornali), che ha diffuso una nota. Succede a Maurizio Costa, che ha raggiunto il numero massimo di mandati. Vicepresidenti sono Francesco Dini (quotidiani) e Giuseppe Ferrauto (periodici). Il neo presidente Riffeser Monti si è detto 'onorato' di "guidare la Fieg in un periodo di grande difficoltà di tutta l'economia che tocca, in particolar modo, il nostro settore. Le sfide che ci attendono ci stimolano ad aprire molteplici tavoli di confronto con le istituzioni, gli enti e tutte le categorie che si interfacciano con il nostro mondo". Tavoli da "tenere aperti" fino alla "condivisione su tutti i cambiamenti" necessari "e improcrastinabili per poter garantire i posti di lavoro, il ricambio generazionale e, soprattutto, il rispetto dell'articolo 21 della Costituzione": per "la propria indipendenza e autorevolezza la stampa deve poter contare sul sostegno del Governo e delle Istituzioni". (ANSA).