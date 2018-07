P.a: dirigenti, licenziamento se assenteisti o molestatori

ROMA, 03 LUG - Arriva un nuovo Codice disciplinare per i dirigenti di Stato. L'Aran ha messo a punto una proposta, relativa al contratto, che prevede la sanzione massima, il licenziamento per assenteisti seriali, che collezionano "ingiustificate assenze collettive" in periodi in cui va garantita continuità di servizio o che siano recidivi di "comportamenti o molestie a carattere sessuale" o comunque di "particolare entità". Cosa che avviene anche per i semplici dipendenti. Punita anche la ripetuta "tolleranza di irregolarità in servizio" da parte del personale. Inoltre i dirigenti di Stato che si macchiano di "alterchi negli ambienti di lavoro" o di "inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, nonché del divieto di fumo" saranno sanzionati con una multa che va dai 200 ai 500 euro, che in caso di "recidiva nel biennio" si può trasformare in una sospensione dal servizio fino a sei mesi senza retribuzione.