Pd presenta pacchetto a favore natalità

ROMA, 3 LUG - Un assegno unico e una dote unica da spendere per i servizi alla persona: sono i due pilastri della proposta di legge del Pd a sostegno della famiglia, depositata nei due rami del Parlamento e presentata in una conferenza stampa dai capigruppo Graziano Delrio, Andrea Marcucci, da Stefano Lepri e Tommaso Nannicini e dal segretario reggente Maurizio Martina. "Con la forza delle idee - ha detto Martina - dimostriamo l'alternativa politico culturale al governo giallo-verde. Le nostre sono proposte più eque e più realistiche, con misure possibile e non propagandistiche". "Noi le portiamo all'attenzione del governo - ha aggiunto Martina - sfidandolo: ci dicano se sono disponibili ad un confronto. Sono proposte immediatamente affrontabili in Parlamento, anche per ciò che riguarda la copertura".