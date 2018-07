Lanciò figlio neonato da balcone,14 anni

TORINO, 3 LUG - Quattordici anni di reclusione per Valentina Ventura, 34 anni, la mamma di Settimo Torinese che il 30 maggio di un anno fa gettò il figlio neonato dal balcone di casa, subito dopo averlo partorito. Il bimbo, frutto di una relazione extraconiugale, fu ritrovato in strada ancora vivo da alcuni addetti della raccolta rifiuti. Morì in ospedale poche ore dopo. Patrizia Mussano, legale dell'infanticida, ha annunciato che ricorrerà in appello.