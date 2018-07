Mondiali: Giappone pulisce spogliatoio

ROMA, 3 LUG - Uno spogliatoio così lindo che lascerebbe di stucco anche la più coscienziosa delle aziende di pulizia. E' il capolavoro di ordine e rispetto messo a segno dalla Nazionale di calcio del Giappone poco dopo aver sfiorato una storica qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali contro il Belgio. La foto di come i giocatori nipponici hanno lasciato docce e bagni nonostante la loro eliminazione è stata postata su Twitter dalla delegata Fifa al seguito dei Blue Samurai ed ha fatto subito il giro del mondo social con in bella mostra un cartello con scritto "Grazie", in russo, lasciato sul tavolo. Non è uno scherzo né una fake news, è semplicemente una delle istantanee più belle di tutto il Mondiale di Russia. Il Giappone, distrutto dal dramma sportivo della rimonta subita dal Belgio negli ottavi alla Rostov Arena, è rientrato negli spogliatoi gonfio di lacrime. Poi, con un cuore immenso, dando un esempio unico del calcio, si è premurato di pulire lo spogliatoio.