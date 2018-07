Mondiali, frode su vendita biglietti

MOSCA, 03 LUG - Un membro dello staff dello stadio Spartak di Mosca è stato accusato di frode, dopo aver ricevuto 2,6 milioni di rubli (circa 35 000 euro) attraverso la vendita abusiva di biglietti per i Mondiali. Lo riporta RBK citando fonti interne alla polizia di Mosca. "Il 33enne Vyacheslav Boychenko è accusato di frode per aver venduto biglietti per le partite del Mondiale a un ragazzo, ricevendo in cambio 2,6 milioni di rubli". dice la fonte, precisando che l'imputato non era autorizzato alla vendita dei biglietti. La commissione di inchiesta sta chiarendo le circostanze dell'accaduto.