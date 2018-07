Ex Ccf: Verdini condannato a 6 anni e 10 mesi

FIRENZE, 3 LUG - Denis Verdini è stato condannato a 6 anni e 10 mesi al processo d'appello a Firenze per il crack della Banca Credito cooperativo fiorentino di cui è stato presidente. La corte ha ridotto la pena inflitta in primo grado all'ex senatore di Ala, che era stata di nove anni. La corte d'appello ha poi condannato a 5 anni e 10 mesi gli imprenditori Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei e ha accolto patteggiamenti per l'ex dg Pietro Italo Biagini a 3 anni e 10 mesi (in primo grado aveva avuto 6 anni per bancarotta fraudolenta) e per numerosi membri del cda e del collegio dei revisori dei conti a 1 anno e 8 mesi.