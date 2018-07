Autismo: si diploma fra pianti di gioia

CASERTA, 2 LUG - Un momento di autentica gioia per gli studenti dell'Istituto Bachelet-Maiorana di Santa Maria a Vico, nel Casertano, dopo i patemi di qualche mese fa, quando un loro compagno 17enne sfregiò con un coltello il volto della professoressa Franca Di Blasio. A regalarli un alunno autistico della provincia di Benevento, che ha affrontato l'esame di maturità ripreso in video dalla madre, scatenando gli applausi e i pianti di compagni e professori, soprattutto del docente si sostegno Michele Vozzella che l'ha seguito tutto l'anno. Su facebook la dirigente Pina Sgambato ha postato il video girato dalla madre del ragazzo. "Le lacrime del professore sono le lacrime di tutta la nostra scuola - scrive la Sgambato - siamo orgogliosi di te Francesco, ci mancherai! Possa tu vivere sempre in un mondo a colori! Sono felice che la nostra scuola abbia professionisti del valore di Michele Vozzella". La dirigente invita poi la vasta platea social a guardare il filmato.