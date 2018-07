Usa: per 4 luglio atteso record viaggiatori, 49 milioni

NEW YORK, 2 LUG - Gli Stati Uniti si preparano ad un 4 luglio da record: secondo i dati di American Automobile Association (AAA) saranno 49 milioni le persone che si metteranno in viaggio in aereo, treno o auto per il lungo fine settimana della Festa dell'Indipendenza. Un numero in crescita rispetto ai 44 milioni del 2017 e ai quasi 43 milioni del 2016. Sulle strade saranno in 39,7 milioni, con un +5,1% rispetto all'anno scorso, ma il modo più economico per spostarsi e' in aereo. I prezzi sono infatti al livello più basso da cinque anni, con una media di 171 dollari per un volo nazionale andata e ritorno.