30kg hascisc persi in mare,sequestro Gdf

CAGLIARI, 2 LUG - Un carico di 30 chili di hascisc, molto probabilmente caduto in mare da un'imbarcazione di trafficanti che lo stavano portando in Sardegna, è stato sequestrato dal reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari in collaborazione con i colleghi del comando provinciale. Il pacco con la droga, per un valore di 150mila euro, galleggiava a sud di Capo Teulada ed è stato recuperato da una nave oceanografica che si trovava in quella zona. Sono state subito contattate l'Autorità marittima e la Guardia di finanza. I militari della Fiamme gialle hanno scortato la nave fino in porto a Cagliari, e qui hanno preso in consegna il collo scoprendo che all'interno c'erano 30 chili di hascisc.