Calcio: raduno Nizza senza Balotelli

ROMA, 2 LUG - Il Nizza si è radunato questa mattina, ma il nuovo allenatore, Patrick Vieira, non ha trovato né Mario Balotelli né Alassane Plea, nonostante fossero attesi. Lo scrive l'Equipe. "Ero impaziente di incontrare i giocatori per discutere della stagione con loro - ha detto Vieira -. Abbiamo avuto una piccola riunione di dieci minuti questa mattina. Eea in programma di avere tutti i giocatori. Purtroppo questi due non c'erano, cercheremo di capire perché". Secondo le informazioni raccolte dal giornale sportivo francese, Plea ha avuto un problema di biglietti aerei. Al tecnico è stato domandato se Balotelli aveva chiesto un supplemento di vacanze: "No - ha risposto - Era previsto che rientrasse oggi. Invece lui non c'era". Voci di mercato danno l'attaccante, di recente tornato in azzurro, in cerca di una nuova maglia: "Il mio desiderio è di mantenere i giocatori che vogliono far parte del progetto" ha concluso Vieira.