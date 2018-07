Pd: Renzi, io responsabile sconfitta? Una barzelletta

ROMA, 2 LUG - "Il PD ha perso la maggior parte dei ballottaggi. E qualcuno ha dato a me la responsabilità. Ancora? - così l'ex segretario dem Matteo Renzi nella sua e-news - Mi fa piacere essere considerato l'alibi per tutto, ma questa lettura del voto è poco più che una barzelletta. Credo necessario fare chiarezza: scriverò sul PD con calma nei prossimi giorni in vista dell'Assemblea Nazionale del 7 luglio".