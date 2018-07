Marchetti sui social saluta la Lazio

ROMA, 2 LUG - Federico Marchetti saluta i tifosi della Lazio e si prepara a una nuova avventura al Genoa: "Quando ci si lascia non servono molte parole se non grazie! Grazie a tutti quelli che mi hanno fatto sentire a casa, fin dal primo giorno e per 7 lunghi anni. Grazie a tutti voi tifosi Laziali, non vi scorderò mai, sarò per sempre il vostro Tarzan! Anche se quest'ultimo anno non è stato dei più positivi, volevo ringraziare la società Ss Lazio per avermi dato la possibilità di vestire questa maglia così importante", ha scritto il portiere di Bassano del Grappa, sul proprio account di Twitter. "Sono stati anni indimenticabili - ha concluso -. Purtroppo nella vita, anche le cose più belle a volte finiscono. Il mio cuore rimarrà per sempre legato a questi colori". Il messaggio di Marchetti non è l'unico che sa di addio. Proprio ieri sera, Felipe Anderson aveva scritto sullo stesso social: "Viva gli addii e tutto quello che ci insegnano".