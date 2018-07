Medvedev, vittoria Russia merito Mutko

MOSCA, 2 LUG - Il primo ministro russo, Dmitry Medvedev si è congratulato con i giocatori per la vittoria della nazionale di casa contro la Spagna, attribuendo parte del merito al vice premier ed ex ministro dello sport Vitaly Mutko. "Faccio le congratulazioni a tutti per il successo della nostra nazionale per la vittoria contro la Spagna" ha dichiarato il premier, inaugurando la riunione odierna con i vice premier. "La vittoria - ha detto - è il risultato del lavoro dello staff e ovviamente del ct, che hanno impostato la tattica di gioco e coordinato benissimo le azioni dei giocatori e della squadra". "Anche Vitaly Leontovich [Mutko] a suo tempo ha investito molte energie in questa direzione".