Ventimiglia, presidio polizia francese

VENTIMIGLIA, 2 LUG - Continuano i controlli della polizia francese ai valichi di frontiera con l'Italia: Ponte San Luigi e Ponte San Ludovico a Ventimiglia, ma anche Fanghetto, Olivetta San Michele, dove le forze dell'ordine d'oltralpe hanno collocato un pullman, creando un presidio mobile per controllare chi entra in Francia passando dalla statale 20 del Col di Tenda. La police ferma e controlla ogni mezzo, chiedendo agli autisti di aprire il bagagliaio per vedere che non vi siano migranti. L'onorevole leghista Flavio Di Muro dice: "Spero non sia una ritorsione francese rispetto a un'Italia che ha rialzato la testa. Andremo a fondo". Per i controlli, ieri tra i comuni di Olivetta San Michele e Airole si è formata una coda di 6 km, con auto incolonnate anche dentro al tunnel che collega i due comuni italiani e all'interno del quale è stato istituito il senso unico alternato di marcia per lavori. I carabinieri avevano dovuto inviare una pattuglia per verificare la situazione e scortare eventuali mezzi di soccorso.