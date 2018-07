Germania: Cdu, spazio per un compromesso

BERLINO, 02 LUG - La Cdu tedesca vede ancora spazio per un compromesso con la Csu bavarese sui migranti. È quello che si legge in una dichiarazione al termine di un incontro del presidio del partito di Angela Merkel, iniziato alle 8.30. "Noi auspichiamo un accordo per una procedura comune", si legge. In nottata il ministro dell'Interno Horst Seehofer ha annunciato l'intenzione di dimettersi, se la Cdu non gli verrà incontro.