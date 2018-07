Salvini a atlete 4x400, "bravissime"

ROMA, 2 LUG - "Bravissime, mi piacerebbe incontrarle e abbracciarle. Come tutti hanno capito il problema è la presenza di centinaia di migliaia di immigrati clandestini che non scappano dalla guerra e la guerra ce la portano in casa, non certo ragazze e ragazzi che, a prescindere dal colore della pelle, contribuiscono a far crescere il nostro Paese.Applausi ragazze!!!". Così in un post su Facebook Matteo Salvini si complimenta con Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e Libania Grenot, che hanno vinto la 4x400 ai Giochi del Mediterraneo.