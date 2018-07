Doping: Froome assolto per caso salbutamolo

ROMA, 2 LUG - Chris Froome è stato scagionato dalle accuse di doping dal tribunale antidoping dell'Unione ciclistica internazionale. Lo rende noto il sito del Team Sky per il quale gareggia il campione britannico. "Non ho mai dubitato - ha dichiarato Froome - che questo caso sarebbe stato archiviato per il semplice motivo che sapevo di non aver fatto nulla di male". Froome era finito sotto inchiesta per l'uso di salbutamolo, un medicinale per l'asma, utilizzato durante la Vuelta del 2017.