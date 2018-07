Ruby ter: processo unico a Milano ma rinviato a settembre

MILANO, 2 LUG - E' arrivata oggi, dopo mesi, la prevista riunione dei due filoni del procedimento Ruby Ter, con al centro l'accusa di corruzione in atti giudiziari, che ha originato un unico processo a carico del leader di FI Silvio Berlusconi e di altri 27 imputati, tra cui la stessa Karima El Mahroug e una serie di giovani passate dalle serate di Arcore al banco dei testi nei processi sul caso Ruby. Il dibattimento, incardinato stamani, è stato però subito rinviato a dopo l'estate, al 24 settembre, perché le difese, tra cui quella dell'ex premier, hanno chiesto e ottenuto un termine per preparare la discussione sulle parti civili. Il filone principale del procedimento, che vedeva imputati Berlusconi e altri 23, era iniziato un anno e mezzo fa ma è rimasto fermo per attendere l'altra tranche. Il pm ha provato ad opporsi al rinvio facendo notare che le richieste di costituzione delle parti civili, tra cui la Presidenza del Consiglio, erano state depositate da tempo, ma i giudici hanno accolto le istanze delle difese.