Tajani, Lega con M5S contro natura

ROMA, 2 LUG - "Governare con il M5s è contro natura per la Lega, basta vedere quello che sta accadendo in queste settimane: tante parole e pochi fatti. E' impossibile per Salvini stare con Di Maio, credo che sia giusto che torni a casa, con il centrodestra, con Forza Italia e Fratelli d'Italia". Lo afferma il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani in un'intervista al Gr1. Quanto a Salvini secondo cui le prossime europee saranno un referendum tra l'Europa delle elite e l'Europa dei popoli, Tajani risponde: "Mi sembra molto propaganda nazionale. Forza Italia sta combattendo per i diritti dei cittadini da anni, nel Parlamento europeo e nelle istituzioni comunitarie. L'ho fatto da vicepresidente della commissione europea e lo sto facendo da presidente del Parlamento. Ecco perché puntiamo alla riconquista della presidenza del Parlamento europeo per i prossimi due anni e mezzo".