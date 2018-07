Cherchesov, abbiamo fatto la storia

ROMA, 1 LUG - "Abbiamo fatto la storia, e siamo contenti. Quel che è avvenuto non penso che abbia nulla a che fare con cosa è successo alla Spagna prima della Coppa del Mondo. Certo con loro non puoi giocare a viso aperto, tutti quelli che affrontano la Spagna fanno così. Siamo stati molto bravi in difesa, non abbiamo lasciato spazi". Così il ct della Russia, Stanislav Cherchesov.