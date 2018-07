Samp: in arrivo il brasiliano Jandrei

GENOVA, 1 LUG - Il portiere brasiliano Jandrei è vicinissimo alla Sampdoria, operazione praticamente definita: nella giornata di domani saranno limati gli ultimi dettagli con il Chapecoense. E poi, il 24enne arriverà in Italia, probabilmente a metà della prossima settimana, in tempo per unirsi ai nuovi compagni di squadra che si raduneranno il 5 luglio. L'accordo era stato impostato su una cifra di tre milioni che la Samp verserà al club brasiliano più bonus. Jandrei andrà a sostituire tra i pali Emiliano Viviano passato allo Sporting Lisbona.