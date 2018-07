Mondiali: Maradona, Messi non c'entra

ROMA, 1 LUG - "Non siamo andati al tribunale per celebrare un processo, ma al cinema a vedere un film di cui sapevamo già la fine: l'eliminazione dell'Argentina dal Mondiale è stata la cronaca di una morte annunciata". E' il verdetto di Diego Armando Maradona che, nella notte durante la 'sua' trasmissione 'La mano del Diez', su Telesur, ha ammesso "di sentirsi male perché, ancora una volta, usciamo dal Mondiale così, male, senza avere un gioco". "Che saremmo andati incontro a questa fine - le parole di Maradona - si era capito da quando era stato annunciato che avrebbero giocato Pavon-Messi-Di Maria: nessuno di loro è una punta, abbiamo fatto il gioco della Francia, spalancato gli spazi alla velocità di Mbappè". "Messi? Leo è molto solo, troppo lontano dalla porta - dice Maradona, assolvendo il 10 della Nazionale -. Io dico: se gli chiediamo di fare il 9, poi vedi che deve andare a prendersi la palla, deve costruirlo, deve fare assist, mi pare che stiamo parlando di un'illusione, non di Messi".