Iran: scontri polizia-manifestanti, almeno un morto

ROMA, 1 LUG - Almeno una persona è morta negli scontri scoppiati nella città di Khorramshahr, nel sud dell'Iran, tra la polizia e i manifestanti che protestavano per la carenza d'acqua. Lo riferiscono gli stessi dimostranti, scrive la Cnn, ma la notizia non è verificabile al momento con altre fonti. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Iran, gli agenti hanno usato i gas lacrimogeni per disperdere la folla che ha risposto con il lancio di pietre e altri oggetti danneggiando alcuni edifici.